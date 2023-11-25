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45. dakikada konuk ekibin sol kanatta gelişen atağında ise Alper Uludağ'ın defansın arkasına açtığı ortayla ceza sahasında buluşan Sowe'nin vuruşunda kaleci Nita topu kontrol etti.

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