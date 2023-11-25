19. dakikada MKE Ankaragücü'nün gelişen atağında ceza sahasında ortayla buluşan Sowe'in vuruşunu kaleci Nita karşılayarak içeri gönderdi. Rakip ceza sahasında meşin yuvarlığı önünde bulan Erkan Bekiroğu'nun vuruşunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
45. dakikada konuk ekibin sol kanatta gelişen atağında ise Alper Uludağ'ın defansın arkasına açtığı ortayla ceza sahasında buluşan Sowe'nin vuruşunda kaleci Nita topu kontrol etti.
45+2. dakikada konuk ekip golü buldu. Takımın sağ kanattan gelişen atağında Erkan Bekiroğlu'nun pasıyla buluşan Alper Uludağ'ın çektiği şut kaleci Nita'nın solunda ağlarla buluştu: 0-1.
Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Kalyon
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Yusuf Bozdoğan
Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, N'Koulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Ogün Özçiçek, Furkan Soyalp, Gradel, Maxim, Morais, Dragus
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Alper Uludağ, Atakan Rıdvan Çankaya, Erkan Bekiroğlu, Ali Kaan Güneren, Radakovic, Mujakic, Morutan, Moreira, Sowe, Renaldo
Gol: Dk. 45+2 Alper Uludağ (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 3 Ogün Özçiçek (Gaziantep FK), Dk. 25 Radakovic, Dk. 35 Renaldo (MKE Ankaragücü)Kaynak: AA