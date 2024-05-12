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27. dakikada Fernandes'in pasıyla buluşan Dele-Bashiru, orta sahadan aldığı topu ceza sahasına kadar getirdi. Bu futbolcunun sert vuruşunu kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.

6. dakikada MKE Ankaragücü gole yaklaştı. Ceza sahasının sağından Flips'in kullandığı frikikte Erce Kardeşler, sağ direğin dibinden topu oyun alanına çeldi. Daha sonra araya giren Hatayspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

2. dakikada orta alanda topu önünde bulan Fernandes, ceza sahasının sağına kadar getirdiği meşin yuvarlağı bu noktadan sert vuruşla kaleye gönderdi. Top, kaleci Ertaç Özbir'in kontrolünde üstten auta gitti.

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