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28. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Oğulcan Ülgün'ün dışarıya çıkardığı pozisyonda Guilherme, gelişine bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-0

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