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45+1. dakikada Tete'nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Abdülkerim, kendisini karşılayan rakibinden şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı. Arka direkte yükselen Oliveira'nın uygun durumda kafayla vurduğu top, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

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