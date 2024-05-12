18. dakikada sol kanattan Dubois'nın ortasında top Deniz Türüç'ün önünde kaldı. Deniz'in sert şutunu kaleci Nikolic kurtardı.
29. dakikada Dubois'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Duarte topu arka direğe aşırdı. Davidson önünde kalan topu ağlara gönderdi. 0-1
45+1. dakikada Turgunboev'in sol kanattan ortası sonrası Koita'nın sert vuruşunda top ağlara gitti. VAR kontrolü sonrası gol, faul gerekçesiyle iptal edildi.
45+2. dakikada hakem Bahattin Şimşek, RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'a kırmızı kart gösterdi.
Karşılaşmanın ilk yarısını RAMS Başakşehir 1-0 önde tamamladı.
İlk yarının bitiş düdüğü sonrası hakem Bahattin Şimşek ile tartışan EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'da kırmızı kart gördü.
Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Bahattin Şimşek, Hakan Karabalcık, Mehmet Akıncık
EMS Yapı Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Poungouras, Charisis, İbrahim Akdağ, Turgunboev, Koita, Manaj
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Dubois, Onur Ergün, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner, Kemen, Davidson, Piatek
Gol: Dk. 29 Davidson (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 36 Charisis (EMS Yapı Sivasspor) Dk. 42 Davidson (RAMS Başakşehir)
Kırmızı kart: 45+2 İbrahim Akdağ (EMS Yapı Sivasspor)