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İlk yarının bitiş düdüğü sonrası hakem Bahattin Şimşek ile tartışan EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'da kırmızı kart gördü.

45+1. dakikada Turgunboev'in sol kanattan ortası sonrası Koita'nın sert vuruşunda top ağlara gitti. VAR kontrolü sonrası gol, faul gerekçesiyle iptal edildi.

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