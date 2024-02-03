Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Duarte, Ba, Opoku, Dubois, De Souza, Deniz Türüç, Emirhan İlkhan, Berkay Özcan, Figueiredo, Piatek

36. dakikada Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Piatek, kaleci Alp Arda'dan sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı. Savunmada Simon Deli'nin çizgi üzerinde müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

4. dakikada turuncu-lacivertlilerin sağdan kullandığı korner sonrasında İstanbulspor savunması tehlikeyi uzaklaştıramadı. Ceza sahasında kalan topa son olarak altıpas gerisinde uygun durumdaki Figueiredo vurdu. Kaleci Alp Arda ayaklarıyla meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.