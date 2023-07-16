İSTANBUL- İngiliz şarkıcı ve oyuncu Jane Birkin 76 yaşında hayatını kaybetti. Fransa Kültür Bakanlığı, 1960'larda Fransa'da sevilen bir figür haline gelen İngiltere doğumlu snatçının Paris'te yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Fransız medyası, yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle mayıs ayında konserlerini iptal eden şarkıcının Paris’teki evinde bakıcısı tarafından ölü bulunduğunu aktardı.

Birkin, lüks modanın simgelerinden olan Hermes tasarım el çantasına adını veren kişiydi.

Birkin'e 2002 yılında lösemi teşhisi kondu. Gençlik yıllarında alkolle olan ilişkisini ve kanserin hayatını nasıl değiştirdiğini birkaç yıl önce verdiği röportajda anlattı.

Sanatçı ayrıca 2021'de felç geçirdi ve o yıl birçok konserini iptal etmek zorunda kaldı. Kürek kemiğini kırdıktan sonra geçen mart ayında konserlerini tekrar iptal etti.

HABER: ERCAN AYDIN