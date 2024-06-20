18. dakikada İngiltere öne geçti. Bellingham'ın sağ kanada pasında top Danimarkalı Kristiansen'e geldi. Bu oyuncunun bir anlık dalgınlığından faydalanan Walker, çok geriden gelip rakibinin önünden topu çaldı. Ceza sahasına giren İngiliz futbolcunun yerden ortasında meşin yuvarlak önce Vestergaard, ardından da Christensen'den sekerek altıpas gerisindeki Kane'in önüne düştü. Tecrübeli santrfor, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-1

34. dakikada Danimarka beraberliği yakaladı. Hjulmand'ın yaklaşık 30 metreden şutunda, yerden giden meşin yuvarlak kaleci Pickford'ın sağındaki direğe çarparak filelerle buluştu: 1-1

Danimarka'nın daha üstün bir oyun ortaya koyduğu mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İngiltere, öne geçtiği maçta Danimarka'ya karşı üstünlüğünü koruyamadı

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada C Grubu'nda yer alan iki takım, Frankfurt Arena'da karşı karşıya geldi. Maça iyi başlayan İngiltere, 18. dakikada Harry Kane'in attığı golle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra daha üstün oynayan taraf olan Danimarka, 34. dakikada Morten Hjulmand'ın kaydettiği golle beraberliği yakaladı.

Maçın geri kalan bölümünde etkili oynayan takım yine Danimarka oldu. İki ekip de kalan sürede skoru değiştiremeyince maç 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Bu sonuçların ardından İngiltere grupta 4 puana ulaşırken, Danimarka puanını 2'ye çıkardı.

Walker, Kristiansen'in hatasını affetmedi

İngiltere, Danimarkalı Victor Kristiansen'in hatasında golü buldu.

Maçın 18. dakikasında sağ kanada gelen topu kontrol eden 21 yaşındaki futbolcu Kristiansen, çok gerisindeki Walker'ın hızını hesaba katmayıp yavaş davrandı. Rakibinin dalgınlığından faydalanan Walker, hızla gelip topu kaptıktan sonra ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun ortasında Harry Kane fileleri havalandırdı.

Kane, Avrupa Şampiyonası'nda açılışı yaptı

İngiltere'nin yıldız santrforu Harry Kane, EURO 2024'te ilk kez gol sevinci yaşadı.

Müsabakanın 18. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Kane, İngiltere Milli Takımı formasıyla Avrupa şampiyonalarındaki 5. golünü kaydetti.

FIFA Dünya Kupası'nda da 8 golü olan Kane, iki büyük turnuvada 5 ve üzeri gol atan ilk İngiliz futbolcu oldu.

Hjulmand, Danimarka'ya puanı getirdi

Danimarka'da genç orta saha oyuncusu Morten Hjulmand attığı jeneriklik golle 1-1 beraberliği yakaladı.

Müsabakanın 18. dakikasında geri düşen Danimarka, ilk yarının geri kalan bölümünde neredeyse tek kale oynadı. Kırmızı-beyazlı ekipte 34. dakikada sahneye çıkan Hjulmand, yaklaşık 30 metreden çıkardığı şutla ağları havalandırdı.

Tribünlerde İngilizler çoğunlukta

Frankfurt Arena'da İngiliz taraftarlar çoğunluğu oluşturdu.

Karşılaşmanın yapıldığı 47 bin kişi kapasiteli stada Danimarkalılar kırmızı, İngilizler ise beyaz ağırlıklı formalarla geldi. Çoğunluğu İngiltereli futbolseverlerin oluşturduğu görüldü.

Tribünde sayı olarak az olan Danimarkalılar, takımlarının iyi oyununun ardından coşkulu tezahüratlarıyla rakip taraftarları bastırdı.

Gerhard Aigner için saygı duruşu

Karşılaşma öncesinde hayatını kaybeden eski UEFA Genel Sekreteri Gerhard Aigner için saygı duruşunda bulunuldu.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde 1943'te doğan Aigner, 1989-1999 arasında UEFA Genel Sekreterliği, 1999-2003 arasında ise UEFA İcra Kurulu Başkanlığı yaptı.

UEFA'nın onursal üyelerinden olan Alman futbol adamı, bugün 80 yaşında hayatını kaybetti.