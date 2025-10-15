LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İngiltere 'bugüne kadarki en ağır yaptırımlarıyla' Rusya'yı hedef aldı.

Hükümet, Rusya'nın en büyük enerji şirketlerinden Rosneft ve Lukoil dahil olmak üzere enerji sektörüne yönelik 90 yeni yaptırım uygulayacağını bildirdi.

İngiltere ayrıca 44 petrol tankeri, özel sektöre ait bazı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankerleri ve Çin'de Rusya'dan ithalat yapan bazı petrol ve LNG terminallerini hedef aldı.


Muhabir: Nuran Erkul Kaya

Kaynak: AA