ANKARA (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,05, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,82 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,46, işçilik endeksi yüzde 0,28 artış gösterdi. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 19,17, işçilik endeksi yüzde 30,16 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,15, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,53 yükseldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,67, işçilik endeksi yüzde 0,23 artış gösterdi. Ayrıca geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,92, işçilik endeksi yüzde 29,54 yükseliş kaydetti.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,72, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,75 arttı. Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,84, işçilik endeksi yüzde 0,48 artarken, geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,94, işçilik endeksi yüzde 32,37 artış gösterdi.

Muhabir: Ayşe Böcüoğlu Bodur