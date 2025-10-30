Dünya, son yüzyılda büyük bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Teknolojinin hızla ilerlemesi, doğanın dengesini zorlayan üretim sistemleri ve insanların bilinçaltına işleyen yönlendirmeler; sanki görünmez bir düzenin parçasıymış gibi karşımıza çıkıyor. Kimi zaman bir virüs, kimi zaman bir dijital algoritma, kimi zaman da küresel korkular aracılığıyla insanlık, kendi sınırlarını test eder hâle geldi. Peki neden? Belki de insan, kendisini anlamak için önce kendi yarattığı sınavlardan geçmek zorunda. Bu süreçte insanlık, bir nevi denek değil, kendi deneyini yapan bir varlık haline geldi. Dünyayı yöneten sistemler, bilimin, bilginin ve iletişimin gücünü kullanarak toplumların tepkilerini ölçüyor. İnsan duygusunun, korkusunun, sevgisinin nerede kırıldığını ya da nerede direndiğini gözlemliyorlar. Ve en önemlisi: Artık virüs istemiyoruz — sevdiklerimiz ölüyor. Bu cümle, sadece bir sitem değil; kaybedilen yaşamların, evlerdeki boşlukların ve susturulmuş kahkahaların sesi. İnsanların yitirdiği dostlar, aile fertleri ve umutlar; bu sınavın faturasıdır. Böyle bir acı karşısında soruların cevapları ikinci plâna iner; önce insan gerekir. Ama unutmamak gerekir ki, hiçbir sistem, insanın vicdanını ve bilincini tam anlamıyla yönlendiremez. Çünkü tepki vermek, insanoğlunun en doğal refleksidir. Bir insanın, bir toplumun ya da bir ulusun uyanışı sessizce başlar. Bazen bir annenin fısıltısında, bazen bir gencin sorgulayan bakışında… İnsanlık, yüzyıllardır baskılara, denemelere ve sınamalara maruz kaldı ama her defasında yeniden doğmayı başardı. Bugün de aynı dönemden geçiyoruz. Denek değiliz; düşünen, hisseden ve sorgulayan canlılarız. Tepkimizi şiddetle değil, bilinçle vermeliyiz. Okumalı, araştırmalı, sorgulamalı ve birbirimize kulak vermeliyiz. Çünkü sessiz bir bilincin gücü, dünyayı değiştirecek en büyük tepkidir. Belki de artık insanlık, “neden bizi deniyorlar” sorusunu bırakıp “biz bu sınavdan nasıl daha bilinçli ve insancıl çıkarız” sorusuna odaklanmalı. Dünya değişirken, değişimi yönlendirecek olan yine biziz.