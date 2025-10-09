BURSA (AA) - El sanatları eğitmeni olan, Kültür ve Turizm Bakanlığı İpek Koza Sanatçısı 70 yaşındaki Nadide Yakıt, 31 yıl önce geldiği Bursa'da çiçek motifleri yapmak için malzeme aradığında toz tutmaması ve boyayı çok uzun süre koruması nedeniyle kozaya ilgi duydu.

Nadide Yakıt, ipek, deri, yaprak, çiçek, ot, tahıl ve tohum gibi birbirinden farklı organik malzemelerle birleştirdiği kozalardan çiçek, tablo, yaka broşu, takı ve plaket gibi farklı eşyalar üretti.

Tecrübelerini aktardığı öğrencilerinden bazılarının da eğitmenlik seviyesine gelmesiyle kentte 'eğitmenlerin hocası' olarak anılan Yakıt, ipekçilik kültürünün gelecek nesillere aktarılması için çalışıyor.

Nilüfer ilçesine bağlı Gümüştepe Mahallesi'nde atölye açan Yakıt, burada hem üretim ve satış yapıyor hem eserlerini sergiliyor.

Yakıt, AA muhabirine, kozayı ilk kez 31 yıl önce Bursa'nın Orhaneli ilçesinde gördüğünü söyledi.

O zamandan beri bu alanda çalışmalar yürüttüğünü belirten Yakıt, 'İpek, Allah'ın bize verdiği bir mucize. Çiçekte, kumaşta, deride, yaka iğnesinde her şeyde çalıştım ve her çalıştığım şeyin güzelliklerini gördüm. Bunu bırakamadım, 31 yıldır devam ediyorum.' dedi.

Yakıt, kozanın boyayı çok güzel tuttuğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

'Makasla kesilebiliyor ama kopmuyor, öyle bir sağlamlığı var. Kozayı keserek çiçek formuna dönüştürüyoruz. Tabiattaki bütün çiçekleri çalışabiliyorum. İpek kumaş üzerinde nakış olarak işleyebiliyorum. Yeleklerde, derilerde, kadifelerde altyapısı doğal kumaş olmak üzere her yerde çalışabiliriz. Keserek, yapıştırarak, işleyerek buna devam ediyoruz. Ben el sanatları öğretmeni olduğum için ipeği, çiçek gibi vazoda 100 kat vernikle de birleştiriyorum. Nakış bildiğim için kumaş üzerinde ipek nakış örnekleriyle birleştiriyorum.'

'Ben hiçbir zaman doğal olmayan şeyleri kullanmadım'

Ahşap ve deri üzerinde de çalışmalar yaptığını anlatan Yakıt, 'Denemelerin hemen hemen hepsi çok başarılıydı. Bir pul projem var mesela. O küçük pulları büyüterek 3 boyutlu halde çalıştım. Kumaş boyama yaptığım için kenarlarındaki yazılarını da boyayarak yaptık. Gerçek el sanatları oldu.' diye konuştu.

Yakıt, kumaşın çiçek formuna dönüştürülmesi için birçok işlemden geçirildiğini ancak kozanın kesilip makasla bükülerek kolayca form aldığını vurguladı.

Eserlerinde hep doğal malzemeler kullandığını anlatan Yakıt, 'Ben hiçbir zaman doğal olmayan şeyleri kullanmadım. Yani çiçek yaprağı ya da başka bir şey kullanmıyorum. Boya tuttuğu için ben renkli şeyler kullanmıyorum. İçinde sapını da yaprağını da kendim boyuyorum. Onun için tamamen beyaz koza kullanıyorum, renkli koza da tercih etmiyorum. Çünkü rengi benim vermem lazım.' ifadesini kullandı.

Muhabir: Mustafa Yılmaz