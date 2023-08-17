ANKARA (AA)



İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, Fars Eyaleti Başsavcısı Kazım Musevi, "Şah Çerağ'daki terör olayının ardından gerek eyalet içinde gerek dışında olsun olayda en ufak bir rolü olan tüm şüpheliler tutuklandı." dedi.

Musevi, şu ana kadar saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 20 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu belirtilen saldırgan hakkındaki iddianameyi gelecek hafta Şiraz Devrim Mahkemesine göndererek yargı sürecini başlatacaklarını aktaran İranlı yetkili, "Şah Çerağ hadisesini gerçekleştiren terörist 25 yaşında ve Tacik uyruklu. Beynini o derece yıkamışlar ki hiçbir desteği olmamasına rağmen olaydan dolayı pişmanlık hissetmiyor." ifadelerini kullandı.

- Saldırıda 2 kişi ölmüştü

İran'ın Fars eyaletine bağlı Şiraz kentinde daha önce de terör saldırılarının hedefi olan Şah Çerağ Türbesi, 13 Ağustos'ta silahlı bir saldırıya sahne olmuştu.

Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Saldırının faili olaydan sonra yakalanırken terör örgütü DEAŞ saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Şah Çerağ Türbesi'ne Ekim 2022'de düzenlenen silahlı saldırıda da 13 kişi hayatını kaybetmişti. Terör örgütü DEAŞ tarafından üstlenilen saldırıyı gerçekleştirmekle suçlanan iki zanlı 8 Temmuz'da idam edilmişti.