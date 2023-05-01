İSTANBUL- Girişimcilik yolculuğuna çıkmış, kendi işini yöneten kadınların karşılaştıkları zorlukların bilinciyle PWN İstanbul yeni bir projeye imza atıyor.

PWN İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Demirel’in liderliğindeki PWN Akademi gönüllüleri tarafından geliştirilen ve hayata geçirilen proje, online olarak başladı. Programda, konusunda uzman eğitimciler, kadınlara işlerini yönetme ve büyütme konusunda bilgilerini aktarıyorlar. Özellikle depremden etkilenen bölgelerdeki kadın girişimcileri etkileyen program tamamen online olacak. Aylin Satun Olsun'un Girişimcilik 101 dersi ile başlangıcını yaptığı ve yedi hafta sürecek olan programda; Beril Koparal Ergün, Arzu Uludağ, Duygu Gündüz Özşen, Seçil Özekin Erdoğan ve Selma Çelik ile insan kaynakları, satış, pazarlama, sosyal medya ve marka oluşturma gibi başlıklarda eğitimler verilecek. Girişimciliğe sağlam adımlar atmak isteyen kadınlar, konusunda uzman eğitimci kadrosu ile her salı ve perşembe akşam saat 20.00’de çevrim içi eğitimlerde buluşacak.

PWN İstanbul üyesi ve program koordinatörü Duygu Gündüz Özsen “Bu programı mart ayı içerisinde başlatmayı planlamıştık. Ancak deprem ile birlikte, özellikle bölgedeki kadın girişimcilere destek olmayı planladık ve 25 Nisan itibariyle daha geniş bir kapsama alanı ile başladık” diye belirtti.

HABER: BÜLENT ÇAMCI