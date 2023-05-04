HATAY AA- Atatürk Bulvarı'nda 1930'lu yıllarda iki katlı inşa edilen ve 2009'dan bu yana müze olarak kullanılan tarihi bina "asrın felaketi"nde hasar görmedi.

Buna rağmen gerekli kontrollerin yapılması için depremlerin ardından ziyarete kapatılan, 2009-2022 yıllarında 277 bin 884 ziyaretçi ağırlayan müzede gerekli çalışmalar tamamlandı.

367 metrekare sergileme alanında 486 eserin yer aldığı müze, 9 Mayıs'ta yeniden ziyaretçi kabulüne başlayacak.

Elektronik sesli rehberlik hizmeti de bulunan müzede Tayfur Sökmen, Şükrü Kanatlı, Cezayirli Hasan Paşa, Rauf Orbay, Savarona, Emine Naciye Tevfik ve Barbaros Hayrettin Paşa salonları başta olmak üzere 11 salonda denizcilik tarihiyle ilgili eserler, objeler, tablolar ve gemi modelleri bulunuyor.

13'üncü yüzyıla ait Kayı beyleri tarafından kullanılmış at alın zırhı, 1453'te İstanbul'un fethi sırasında 11. Konstantin tarafından Sarayburnu ve Haliç arasına gerilen Bizans zincirinin 30 baklasının da sergilendiği müzede, Hatay Devleti tarihiyle ilgili fotoğraflar da yer alıyor.