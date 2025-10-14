ANKARA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2 hafta önceki kabine toplantısında, özellikle üniversitede okuyan gençlere yönelik İŞKUR Gençlik Programı müjdesi verdiğini anımsattı.

İŞKUR'un gençlere ulaşmak için 'İŞKUR Gençlik Platformu'nu hayata geçirdiğini belirten Işıkhan, 'Platformu özellikle gençlerimize yönelik bilgilerin yer aldığı yönlendirme ve dijital erişimin sağlandığı bir boyut olarak düşünebiliriz. Geçlerimize yönelik sunulan tüm hizmetlerin tek platformda yer aldığı bir dijital platform olarak bunu tanımlayabiliriz.' dedi.

İŞKUR'un dijital platform aracılığıyla 6 milyona yakın izleyici kitlesine sahip olduğunu vurgulayan Işıkhan, şöyle konuştu:

'İŞKUR Gençlik Platformu içerisinde özellikle öz geçmiş hazırlama, staj olanakları ve kariyer planlaması gibi gençlerin iş dünyasına adım attıklarında kendilerine katkı getirecek, işlerine yarayacak bazı bilgi, belge ve doküman yer alıyor. Platformu bir kapı olarak düşünebiliriz. İŞKUR Gençlik Programı ise gençlerin bu kapıdan girdiğinde İŞKUR'umuzun ve diğer kurumlarımızın kendilerine yönelik sunduğu hizmetleri somut olarak görebildiği bölüm.'

Noter huzurunda çekilişler yapılacak

Gençlerin iş hayatına atıldığı dönemde işverenlerin yönelttiği ilk sorunun 'tecrübe' olduğuna dikkati çeken Işıkhan, şöyle devam etti:

'Biz de bu sorulardan hareket ederek İŞKUR olarak gençlerimizle çeşitli araştırmalar gerçekleştiriyoruz. Aktif istihdam programlarımızın arka planında bilimsel araştırmalar yer alıyor. Bu araştırmalardan elde ettiğimiz veriler doğrultusunda da gençlerimizin tecrübesizliğini ortadan kaldırmak, bunun yanında da boş zamanlarını daha verimli değerlendirmek amacıyla İŞKUR Gençlik Programı'nı hayata geçirdik. 52 üniversitede başvurularımız başladı. Üniversiteli gençlerimiz, okudukları fakülte ve bölümlerden bunları takip edebilir.'

Gençlerin 'genclik.iskur.gov.tr' adresinden programlar hakkında bilgi edinebileceğini aktaran Işıkhan, 'Onların programlara erişirken herhangi bir güçlükle karşılaşmalarını istemiyoruz. Genç kardeşlerim özellikle ALO 170 hattımızdan, İŞKUR Gençlik Platformu'muzdan, İŞKUR Mobil uygulamamızdan ve İŞKUR e-Şube bölümlerinden rahatlıkla bu programa erişebilir.' dedi.

Başvurular alındıktan sonra üniversitelerin kendi kontenjanlarına göre öğrencileri yerleştireceğini dile getiren Işıkhan, 'Başvuruları alacaklar ve daha sonra noter huzurunda çekilişler yapılacak. İlgili bölümde kontenjana göre belirlenmiş olan arkadaşlarımız ilan edilecek. Bunların işe başlangıç süreleri başlamış olacak. Tamamen şeffaf, tarafsız şekilde gençlerimizin İŞKUR Gençlik Programı'mıza katılmalarını arzu ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Programdan yararlanan gençler GSS kapsamına alınacak

Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı ile gençlere üniversitede okurken iş ortamına hazırlanmaları konusunda destek vermeyi planladıklarını belirterek, 'Bu programdan yararlanan öğrencilerimiz, 'tehlikeli' ya da 'çok tehlikeli' işlerde çalışmıyor. Biz yine çocuklarımızı, gençlerimizi kısa süreli olsa da bu program kapsamında GSS kapsamına alacağız.' dedi.

İŞKUR Gençlik Programı'nın süresinin en fazla 10 ay olduğunu ifade eden Işıkhan, şu bilgileri verdi:

'Bu süre içerisinde üniversitedeki öğrencilerimiz kendi boş zamanlarına göre bir plan yaparak, birinci dönem 80, ikinci dönem 60 gün ya da tersi de olabilir, bundan faydalanabiliyor. En az 1 gün katılım koşulu var. En fazla da 3 gün öğrencilerimizin bu programa katılmalarını bekliyoruz. Bunun dışında en önemli koşullardan birisi, kamu üniversitelerinde öğrenci olmak ve İŞKUR tarafından belirlenen bir gelir kriteri var. Gelir kriterini karşılamak önemli bir şart olarak karşımızda duruyor. Bunun dışında yurtlarda kalan öğrencilerimiz gelir testinden muaf bir durumdadır.'

Burs almak ya da farklı bir işte çalışmak engel değil

Bakan Işıkhan, öğrencilerin iş ortamına girmelerinin, sosyal yardım ve burs almalarının kendileri için bir engel olmadığını belirterek, 'Başka bir işte, özel sektörde rahatlıkla çalışabilir. Bunu başaran öğrencilerimiz olursa bundan da çok büyük bir mutluluk duyarız. Bizim temel amacımız, iş gücü piyasasında gençlerimizin niteliğine bağlı olarak iş bulmalarını ve iş gücü piyasasına en erken girmelerini sağlamak.' diye konuştu.

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında öğrencilerin hangi alanlarda görev alacağını ve kontenjanları üniversitelerin belirlediği aktaran Işıkhan, öğrencilerin üniversitelerce belirlenen laboratuvar çalışmaları, araştırma geliştirme faaliyetleri, geri dönüşüm merkezleri, sosyal hizmetler, sportif faaliyetler ve kültürel etkinliklerin yapıldığı alanlarda görevlendirilebileceğini söyledi.

Gençlerin yüzde 92'si programdan memnun kaldı

İŞKUR Gençlik Programı'ndan geçen yıl 100 binden fazla öğrencinin faydalandığını bildiren Işıkhan, şunları kaydetti:

'100 bin hayat, 100 bin hikaye demektir. Bakanlık olarak gençlerimize dokunuyoruz. Onların yaşamlarında hem kendilerinin vizyonunu açacak, geliştirecek alanlara yönlenmelerini sağlıyoruz. Gençlerimizin yüzde 92'si programdan memnun olduğunu ifade etti. Bu programın kendi istihdam edilebilirlikleri açısından da bir katkı sağladığını bize söylediler. Bunun dışında gençlerimizden inanılmaz talep ve teveccüh gördük. Türkiye Yüzyılı Çalışma Hayatı Buluşmaları'nda gittiğimiz her ilde bu memnuniyet hem rektörlerimiz tarafından hem de öğrencilerimiz tarafından bize ifade edildi. Biz de bu geri bildirimleri çok önemsiyoruz.'

'İŞKUR'umuzun sağlamış olduğu fırsatlar çok önemli'

Bakan Işıkhan, gençlere yönelik ise şu mesajı verdi:

'Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız en güzel müjdeyi gençlerimize verdi. Müjdelerden bir tanesi 100 bin kontenjan ayırmıştık, 150 bine çıkardık. 2028 yılına kadar 1 milyon gencimizi bu programdan faydalandırmayı hedefliyoruz. Bu teveccühü genç kardeşlerimizden gördükten sonra bu programın kontenjanını önümüzdeki yıllarda daha da artıracağımızı düşünüyorum. Bu yönde de bir çalışmamız söz konusu olacaktır. Bunun yanında akademide 35 yıldan fazla çalışan bir hoca olarak da gençlerle çalışan bir Bakan olarak da öğrencilerimize şunu söylemek isterim, İŞKUR'umuzun sağlamış olduğu fırsatlar çok önemli. İŞKUR Gençlik Platformu'na girerek bu platformda yer alan tüm uygulamaları gözden geçirmelerini ve kendilerine katkı sağlayacak burada farklı desteklerin olduğunu görecekler.

Gençlik potansiyelimiz, bizim en güçlü yönümüz. Üniversitede okuyan genç kardeşlerimize bizim en temel görevimiz, Bakanlık olarak da onların ufkunu açmak, onların gelişimine destek vermek. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Cumhuriyet tarihinden bu yana özellikle yükseköğretim kurumlarında en fazla destek verdiğimiz projelerden biri. Daha önceki dönemlere baktığımızda üniversite öğrencilerimize bu kadar destek veren bir projenin olmadığını görüyoruz. Biz gençlere inanıyoruz ve onların potansiyeline güveniyoruz.'

Muhabir: Duygu Yener,Özcan Yıldırım