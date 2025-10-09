İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, İLKE Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) tarafından düzenlenen zirve kapsamında verilecek ödüller, İslam iktisadı ekosistemine katkı sunan akademik çalışmaları, yenilikçi tezleri, sahada hayata geçirilen başarılı uygulamaları ve uzun vadeli katkıları onurlandırmayı hedefliyor.

Bugüne kadar yalnızca bireysel akademik üretimleri değil, kurumların sektöre kazandırdığı yenilikçi projeleri ve katkıları da görünür kılan İslam İktisadı Ödülleri, hem teorik hem de pratik düzeyde güçlü bir referans noktası oluşturdu.

Geçmiş yıllarda dünyaca tanınmış akademisyenlerden sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelerden kamu kurumlarına kadar birçok değerli isim ve kurum bu ödüle layık görüldü.

İslam İktisadı Ödülleri, bu yıl da araştırma ödülü, tez ödülü, uygulama ödülü ve katkı ödülü olmak üzere dört ana kategoride verilecek.

Ödüllere yapılan başvurular, alanında önde gelen akademisyenler ve sektör temsilcilerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.

İslam İktisadı Ödülleri, yalnızca bir onurlandırma aracı değil, aynı zamanda alandaki yeni fikirlerin teşvik edilmesi, en iyi uygulamaların görünür kılınması ve gelecek vizyonunun güçlendirilmesi açısından da büyük önem taşıyor.

Ödüller, 28 Ekim'de Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek 13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi'nde sahiplerini bulacak.

Muhabir: Yunus Türk