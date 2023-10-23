Beyrut

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında şiddeti giderek artan çatışmalara rağmen herhangi bir açıklama yapmayarak sessizliğini koruyor.

İran destekli Hizbullah, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından bir açıklama yaparak "tarafsız olmadıklarını, Filistin direniş gruplarını destekleyeceklerini" duyurdu.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ile İsrail ordusu arasında karşılıklı çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalarda Hizbullah şu ana kadar 26 mensubunu kaybetti.

Ancak tüm yaşananlara rağmen daha önce neredeyse her hafta kameralar karşısına geçip açıklamalarda bulunan Hizbullah lideri Nasrallah'ın 7 Ekim'den bu yana tek bir konuşma veya açıklama dahi yapmaması dikkati çekiyor.

Nasrallah'ın 2006'daki konuşması ile savaş başlamıştı

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 12 Temmuz - 14 Ağustos 2006'da yaşanan ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açan savaş resmen başlamadan önce Nasrallah kameraların karşısına geçerek açık bir şekilde savaşı başlattıklarını duyurmuştu.

O dönem Hizbullah tarafından Beyrut açıklarında İsrail'e ait bir savaş gemisinin hedef alınmasından sonra Nasrallah, "Direniş ateşi altında batan İsrail gemisine bakın." demiş ve sonrasında 33 gün süren savaş resmen başlamıştı.

Hizbullah lideri, 2006'daki gelişmelerin aynısının 8 Ekim'den bu yana yaşanmasına rağmen kamuoyuna yönelik Hizbullah'ın topyekûn savaşa katılıp katılmayacağına dair net bir mesaj vermedi.

"Tüm seçenekler masada"

İsrail ile çatışmaların başladığı tarihten bu yana Nasrallah'ın, üst düzey seviyede gerçekleştirdiği ve toplantının içeriğine dair açıklamanın yapıldığı tek görüşmesi 13 Ekim'de Beyrut'ta İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile oldu.

Abdullahiyan-Nasrallah görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada öne çıkan ifade "İsrail ile savaşa girip girilmemesi hususunda tüm senaryoların hazır olduğu" şeklinde idi.

Ayrıca Abdullahiyan, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna verdiği bir demeçte, Nasrallah'a işaret ederek "Tüm senaryoların masada olduğunu bana bildirdi." ifadesini kullanmıştı.

"Vakti geldiği zaman konuşacak"

AA muhabiri, "Nasrallah'ın neden sessiz kaldığı ve bir açıklama yapmadığı?" sorusunu Hizbullah'n Basın Sorumlusu Rana Sahili'ye sordu.

Bu soruya Sahili, "Vakti geldiği zaman konuşacak. Şu anda, ne zaman konuşacağı tam olarak belli değil." yanıtını verdi.