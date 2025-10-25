ISPARTA (AA) - Bölgenin içme suyu ve tarımsal sulama gibi alanlarda kullanılmasının yanı sıra, canlı yaşamı ve balıkçılık için de önemli katkı sağlayan göl, havadan görüntülendi.

Görüntülerde, sarı, kahverengi ve yeşilin tonlarının oluşturduğu sonbahar manzarası ile göldeki bazı kuş türleri yer aldı.

Son yıllarda yaşanan kuraklık ve su kıtlığından etkilenen göl, su seviyesindeki düşüşe rağmen doğaseverlerin ve fotoğrafçıların ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Muhabir: Bahadır Arıcı