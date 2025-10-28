GAZZE (AA) - Bölgedeki yerel kaynakların AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail ordusunun 'sarı hat' olarak tanımlanan bölgenin de içinde olduğu Gazze Şeridi'nin doğusunda binaları havaya uçurması nedeniyle büyük patlama sesleri duyuluyor.

İsrail ordusu ayrıca sabah erken saatlerden itibaren Gazze kentinin doğusundaki bölgeler ile güneydeki Han Yunus kenti ve orta kesimlerde bombardımanlar gerçekleştirdi.

Bölgedeki görgü tanıkları, yıkım hedefli saldırılarda gerçekleşen patlamalar sebebiyle evlerin ayakta kalan kısımlarında da büyük zararlar meydana geldiğini aktardı.

Filistin Sivil Savunma Teşkilatı'na göre, Gazze Şeridi'ndeki binlerce bina, son 2 yıldır İsrail bombardımanlarının yol açtığı hasar nedeniyle çökme riski altında. Filistinliler, en ufak bir hareketin dahi söz konusu binalarda kısmi çöküntülere neden olabileceğini kaydediyor.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, 25 Ekim'de yaptığı açıklamada, 'İsrail işgali tarafından Gazze Şeridi'nde, özellikle de doğu kesiminde evlere ve yerleşim bölgelerine yönelik devam eden bombalama ve yıkımlar, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının açık bir ihlalidir.' demişti.

Kasım, arabulucuları İsrail'e baskı yaparak, 'günlük cinayetler, devam eden abluka, yardımların kısıtlanması ve Refah Sınır Kapısı'nın açılamaması gibi' ihlalleri durdurmaları çağrısında bulunmuştu.

Muhabir: Nour Mahd Ali Abuaisha,Hamdi Yıldız