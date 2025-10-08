GAZZE (AA) - Bu saldırılar, toplumu fikri ve entelektüel kapasitesinden yoksun bırakmayı amaçlayan sistematik bir politika çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Yerel, ulusal ve uluslararası örgütler, İsrail'in akademisyenler ve bilim insanlarını hedef almasının yanı sıra altyapı ve konutlara yönelik saldırılarını savaş suçu olarak nitelendiriyor.

Filistinli kurumların verilerine göre, bu hedefli saldırılar eğitim ve kültür kurumlarını zayıflatırken, Gazze'de eğitim, araştırma ve yaratıcılığın geleceği üzerindeki toplu soykırım etkilerini derinleştirdi.

Gazze hükümetine göre, İsrail, sürdürdüğü saldırılarında yaklaşık 193 bilim insanı, öğretim üyesi ve araştırmacıyı öldürdü. Gazze Hükümeti Medya Ofisi'nin son verilerinde ise İsrail'in saldırılarında yaklaşık 800 öğretmen ve eğitim çalışanının hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail bilim adamlarını sistematik bir şekilde hedef alıyor

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de bilim insanlarını, akademisyenleri ve araştırmacıları sistematik olarak hedef aldığını belirtti.

Sevabite, 'İsrail'in saldırılarıyla, Filistin toplumunda uzun vadeli bilimsel ve kültürel boşluk yaratmayı, kurumsal kapasiteyi zayıflatmayı ve gelecek nesilleri bilgi birikiminden mahrum bırakmayı amaçladığını' söyledi.

Filistinli yetkili ayrıca, İsrail'in amacının toplumun düşünsel ve bilgi altyapısını çökertmek, eğitimi, araştırmayı ve yaratıcılığı yönlendirecek kişileri ortadan kaldırmak olduğunu vurguladı.

İsrail'in saldırıların hedef aldığı öne çıkan bilim insanları ve akademi dünyasının önde gelenleri şöyle:

Gazze İslami Üniversitesi Rektörü Sufyan Tayeh

1971 doğumlu Filistinli fizikçi ve uygulamalı matematik araştırmacısı. Ağustos 2023'te Gazze İslam Üniversitesinin rektörü oldu. Tayeh, Aralık 2023'te ailesiyle İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Faluce bölgesine düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

Gazze İslam Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Adnan el-Burş

Gazze'nin en ünlü ortopedi cerrahlarından biriydi. 2009'da Ürdün Üniversitesinden mezun olduktan sonra Londra'da kompleks kırık cerrahisi üzerine akademik üyelik aldı.

Burş ayrıca, Ürdün Tıp Kurulundan uzmanlık belgesine sahipti. 2 Mayıs'ta, Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesinde çalışırken İsrail tarafından alıkonulmasının ardından hapishanede ağır koşullar altında yaşamını yitirdi.

Gazze İslam Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Nasır Ebunnur

ABD'de Marquette Üniversitesinde Hemşirelik Yönetimi yüksek lisansı, Akron Üniversitesinde Sağlık Politikaları doktorası yapan Ebunnur, 21 Şubat'ta ailesiyle Refah kentindeki evine düzenlenen İsrail saldırısında hayatını kaybetti.

Gazze İslam Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Naim Barud

Barud, 2021-2022 yıllarında Edebiyat Fakültesi Dekanı, Kudüs Uluslararası Vakfı Yönetim Kurulu üyesiydi. Coğrafya alanında birçok akademik eser yayımladı.

İsrail tarafından 25 Ekim 2024'te evine düzenlenen saldırıda ailesiyle yaşamını yitirdi.

Açık Kudüs Üniversitesi Müdürü Cihad el-Mısri

Mısri, Han Yunus'taki Açık Kudüs Üniversitesinde Tarih Merkezi Başkanı ve 2003-2022 yılları arasında Refah'ta üniversite müdür yardımcısıydı. 29 Ekim 2023'te İsrail tarafından öldürüldü.

Filistin Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Ahmed ed-Delu

Dekan Delu, 19 Ekim 2023'te ailesiyle birlikte evine düzenlenen doğrudan saldırıda hayatını kaybetti.

Filistin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Ahmed Ebu Abse

Ebu Abse, Filistin Üniversitesi İletişim ve Bilişim Teknolojileri Bölümünde yardımcı doçent olarak görev yaptı. Daha sonra Uygulamalı Mühendislik Fakültesi Dekanı olan Ebu Abse, 13 Aralık 2023'te İsrail saldırısında yaşamını yitirdi.

Gazze İslam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı İbrahim el-Estel

Matematik Profesörü olan Estel, 1996'da doktorasını aldı. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki üniversitelerde eğitimler verdi. 23 Ekim 2023'te evine düzenlenen saldırıda öldü.

Gazze İslami Üniversitesi Şeriat ve Hukuk Fakültesi Dekanı Teysir İbrahim

Malezya'daki İslam Üniversitesinden 2012 yılında doktorasını alan İbrahim, 17 Ekim 2023'te ailesiyle birlikte İsrail tarafından öldürüldü.

Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Başkanı Said ez-Zubde

Elektrik mühendisliği uzmanı Zubde, 31 Aralık 2023'te ailesiyle birlikte evine düzenlenen İsrail saldırısında yaşamını yitirdi.

Gazze İslami Üniversitesi İngiliz Edebiyatı Öğretim Üyesi Rıfat el-Arir

Arir, İsrail tarafından sürekli çevrim içi ve telefon üzerinden ölüm tehditleri almıştı. 8 Aralık 2023'te evine yönelik İsrail saldırısında ailesiyle hayatını kaybetti.

Muhabir: Nour Mahd Ali Abuaisha,Ekrem Biçeroğlu,Safiye Karabacak