Yatta İlçe Emniyet Müdürlüğü Halkla İlişkiler Direktörü Cibril Debabese, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Debabese, "İsrail güçleri, El Halil'in güneyindeki köy ve yerleşim bölgelerinin tüm girişlerini kapattı. Böylece bu bölgelerdeki 27 okula öğretmenlerin ve öğrencilerin gidişini engelledi." dedi.

Girişlerin kapatıldığı bölgelerde eğitimin aksadığına dikkati çeken Debabese, İsrail'in bu uygulamasının okula gitme ve eğitim alma hakkını ihlal ettiğini vurguladı.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail ordusunun El Halil’in güneyindeki birçok beldeye baskın düzenlediğini ve kamera kayıtlarına da el koyduğunu belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria, uzun zamandır İsrail askerlerinin baskınlarına ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına tanık oluyor.

AA