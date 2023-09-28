Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler Heyeti, Aksa İntifadası olarak da bilinen 23 yıl önce yaşanan İkinci İntifada münasebetiyle yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, İsrail güçleri 2000 yılından bu yana 21 bini çocuk olmak üzere 135 bin Filistinliyi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında yüzlerce akademisyen, gazeteci, sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuruluşlarda çalışanlar ile çok sayıda bakan da yer aldı.

- Gözaltına alınanların 2 bin 600'ü kadın

Gözaltına alınanların 2 bin 600'ünün kadın olduğu ifade edilen açıklamada bunlardan 4'ünün bebeklerini, zor ve kısıtlı şartlar altında hapishanede dünyaya getirdikleri bilgisine yer verildi.

İsrail'in bu sürede 32 bin "idari tutuklama kararı" çıkardığına ve bu sayıda ciddi artış olduğuna işaret edildi.

İsrail makamlarının işkence, cinayet ve tıbbi ihmal yoluyla ağır infazlar uyguladığı; son yıllarda tutuklulara yönelik baskı, taciz ve ırkçı kışkırtma vakalarının arttığı belirtildi.

İsrail hapishanelerinde 23 yıllık sürede "işkence, kasıtlı öldürme ve tıbbi ihmal" sonucu 114 Filistinli hayatını kaybetti.

Heyetin açıklamasında, İsrail hapishanelerinde şu an 38'i, 170'i çocuk ve 24'ü kanser hastası olmak üzere yaklaşık 5 bin 200 Filistinlinin bulunduğu hatırlatılan açıklamada, idari tutuklu sayısının da 1250'den fazla olduğu ifade edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 1264 Filistinliyi idari gözetimde tuttuğunu, bunun son 10 yılın en yüksek rakamı olduğunu belirtmişti.

İkinci İntifada

Dönemin İsrail Başbakanı Ariel Şaron'un 28 Eylül 2000'de İsrail askerinin koruması altında Mescid-i Aksa'nın avlusunda dolaşması İkinci İntifada'nın fitilini ateşlemişti.

Filistinlilerle İsrail askerleri arasında 7 kişinin hayatını kaybetmesine, 250 kişinin ve 13 İsrail askerinin yaralanmasına neden olan çatışmaların ardından bölgede şiddet olayları hızla yayılmıştı.

Beş yıl süren İkinci İntifada sırasında 4 bin 412 Filistinli hayatını kaybetmiş, 48 bin 322 Filistinli yaralanmıştı. Çatışmalarda İsrail tarafında da 1069 kişi ölmüş, 4 bin 500 İsrailli yaralanmıştı. İkinci intifada süresince Batı Şeria ve Gazze Şeridi, İsrail askerlerinin istilalarına, binlerce evin yıkılmasına, tarım alanlarının tahrip edilmesine sahne olmuştu.

İkinci İntifada, Şubat 2005'te Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Şaron arasında varılan ateşkes anlaşmasıyla son bulmuştu.

AA