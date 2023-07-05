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Mülteci kampından çekilen İsrail ordusu, bir askerinin öldüğünü açıklamıştı.

İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren saldırılarında 4'ü çocuk, 12 Filistinli öldürülmüş, 20’si ağır olmak üzere yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi gece saatlerinde Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.

Devlet hastanesinden alınarak kent merkezine getirilen Filistinlilerden 9'unun cenazesi Yeni Cenin Mülteci Kampı kabristanına defnedilirken, bir Filistinli de Cenin'in güneyinde ailesinin yaşadığı Fahme köyünde toprağa verildi.

İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarında ölen Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi.

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