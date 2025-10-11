İSTANBUL (AA) - Uluslararası sularda İsrail güçlerince yasa dışı alıkonularak hapishanede tutulan ve dün Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul'a getirilen 70 yaşındaki aktivist Bjorvand, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Özgürlük Filosu Koalisyonu Yürütme Komitesi üyesi ve Ship to Gaza Norway oluşumunun da yöneticilerinden olan Bjorvand, ablukayı kırmak için önce Hanzala şimdi de Vicdan gemisiyle olmak üzere 2 kez yola çıktığını söyledi.

Bjorvand, İsrail güçlerinin gemiye saldırma anını, 'Helikopterle geldiler, büyük makineli silahları vardı, maskeliydiler ve çok sert davrandılar.' ifadeleriyle anlattı.

'Filistinliler ve bazı İsrailliler işkence gördü'

Bazı aktivistlerin diğer odalara götürülerek kelepçelendiğini ve darbedildiğini belirten Bjorvand, 'Aralarında Filistin kökenli bir Amerikalı ve İsrail pasaportu olan 2 Yahudi vardı. Onları çok dövdüler. Şu anda nerede olduklarını bilmiyorum.' diye konuştu.

İsrail askerlerinin kendilerine az miktarda yiyecek ve su verdiğini ancak bunu da reddettiklerini söyleyen Norveçli aktivist, 'İsraillilerden hiçbir yiyecek ya da su almak istemedik. Bizi kaçıran düşmanımızdan hiçbir şey almak istemiyoruz.' ifadelerine yer verdi.

Bjorvand, alıkonma sürecinin de insanlık dışı koşullarda geçtiğine dikkati çekerek, 'Filistinliler ve bazı İsrailliler işkence gördü. Bize olabildiğince kötü davrandılar. Ortam kirliydi, duş alma imkanımız yoktu. Halen o kıyafetleri giyiyoruz. Hiçbir şey vermediler ama zaten biz de onlardan hiçbir şey istemedik.' değerlendirmesini yaptı.

'Gerçekten birer ölüm makinesiydiler'

Hapishanedeyken asla unutmayacağı bir anısından bahseden Bjorvand, 'Onların gözlerini asla unutmayacağım. O gözlerde hiçbir duygu yoktu. Gerçekten birer ölüm makinesiydiler. Gemimize binmeden önce Gazze'de çocukları öldürüyorlardı.' dedi.

Norveçli aktivist, İsrail'in kendilerini alıkoymak için büyük bir askeri güç kullandığını vurgulayarak, 'Bizi yakalamak için o kadar çok askeri güç kullandılar ki, onlar bizi kaçırmakla meşgulken Gazze'deki tüm balıkçılar gidip balık tutmayı başardı.' ifadelerini kullandı.

'Bizi karşılayan Türkiye'ye teşekkür ederim'

Türkiye'ye geldikleri için duyduğu memnuniyeti dile getiren Bjorvand, 'Bizi karşılayan Türkiye'ye ve Türk Hava Yolları'na (THY) çok teşekkür ederim. Gerçekten inanılmaz bir karşılama oldu. Bu bana insanlığa olan inancımı yeniden kazandırdı.' diye konuştu.

Bjorvand, 70 yaşında olmasına rağmen Filistin için mücadelesine devam edeceğini belirterek, 'Abluka kalkana, Filistinliler özgür olana kadar yelken açmaya devam edeceğiz.' dedi.

Batı kamuoyuna da çağrıda bulunan Norveçli aktivist, şunları kaydetti:

'Herkes denize açılamayabilir ama yapılacak çok şey var. İnsanlar sokaklara çıkıp boykot çağrısı yapabilir, İsrail mallarını almayı bırakabilir. İsrail'i boykot edip Filistin'i özgürleştirebilirler. Ne kadar çok insan sesini yükseltirse, hükümetler de o kadar hızlı harekete geçmek zorunda kalır.'

Muhabir: Muhammet Tarhan