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Bu saldırılar nedeniyle bölgede bulunan 100 binden fazla Filistinli Gazze'nin başka bölgelerine göç etmek zorunda kalmıştı.

İsrail ordusu , yaklaşık 20 gün boyunca Cibaliya'ya havadan ve karadan yoğun saldırılar düzenlemişti.

Nekse'yi yaşayanlar, Gazze'deki durumu 1967 işgalinden daha "barbarca" şeklinde nitelendirdi

Nekse'yi yaşayanlar, Gazze'deki durumu 1967 işgalinden daha "barbarca" şeklinde nitelendirdi

Görüntüde, bir bacağı kopmuş Filistinli kadının yarı baygın yol ortasında yattığı görülüyor. Bölgede bulunan 2 kişinin silah sesleri arasında Filistinli kadını güvenli bir bölgeye aldıkları kameraya yansıyor.

Filistinli gazeteci, yaklaşık 2 hafta önce düzenlenen saldırı sonrasını gösteren görüntüyü de paylaştı.

Filistinli gazeteci Enes el-Şerif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde çocukları için yiyecek bulmaya çıkan bir annenin İsrail keskin nişancısınca ayağından vurulduğunu belirtti.

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