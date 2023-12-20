Kudüs

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberinde, "Başbakan Netanyahu'nun yıllardır ceza davasıyla aynı anda yönetilebileceğine ilişkin söz emri çıktı, ancak bu gece savcılıktan yargılanmasıyla ilgili bazı önemli delillerin saklanması amacıyla ortaya çıktı." denildi.

Haberde, Netanyahu'nun avukatı Amit Haddad'ın, 18 Aralık'ta savcılığa bir mektup göndererek, Başbakan'ın evinde bitmeden sorguya hazırlanamayacağı için bazı tanıkların ifadelerinin reddedilmesini talep ettiği aktarıldı.

Kanal 13'ün haberinde, sözlü tanıkların Adalet Bakanı Yariv Levin, milletvekili Zeev Elkin, Başbakanlık Hukuk Danışmanı Shlomit Barnea, istihbarat servisi Mossad'ın eski başkanı Tamir Pardo, eski İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in ( Şabak) Başkanı Yuval Diskin, Eski Dışişleri Bakanı Tzipi Livni, İsrail Hayom gazetesinin yayıncısı Miriam Adelson ve Netanyahu'nun kuzeni David Shimron'un da bulunduğu yerde önemli kişilerin dile getirildiği.

Savcılığın geleceğinin, bu durumun "yargılamayı birkaç ay geciktirebileceğinden"; Endişelerin dile getirildiği haberinde, iddia makamının tanıklarının varlığının sürdüğü ve sonra savunma adına ilk ifade edecek kişi Netanyahu'nun bizzat kendisi olduğu kaydedildi.

Habere göre, Netanyahu'nun avukatı, avukatların yalnızca tanık sırasının değiştirildiğini belirttiklerini, yargılamanın planlandığı gibi devam edeceğini söyledi.

Netanyahu'nun yolsuzluk davaları

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel sakatlıklar için sorumluluk kullanma"; suçlamalarıyla dava açmayı talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında, Shaul Elovitch'in sahibi olduğu “Bezeq” isimli telekomünikasyon şirketi, bünyesinde yer alan “Walla News” adlı internet sitesinde, Netanyahu'nun mevcut satışları elde etmek karşılığında şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamak suçlaması dikkati çekiyor .

Netanyahu'ya yönelik, İletişim Bakanlığı Genel Müdürü Avi Berger yerine seçim kampanyalarını da yürüten Shlomo Filber, Shaul Elovitch'i satmayı hukuka aykırı olarak hükümet politikasını suçlaması halinde bulunuyor.

Rüşvet ve yayın yayınlarının kapsamında ele alınan dosyalar İsrailli Hollywood film stüdyosu Arnon Milchan ve Avustralyalı milyarder James Packer'dan hediye adı altında 283 bin dolar değerinde şampanya, puro, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.

İddianamede hediyelerin Netanyahu'ya siyasi fayda sağlanması yönünde yeterince delil olduğu belirtiliyor.

Ayrıca, Yedioth Ahronoth gazetesinin sahibi Arnon Mozes ile Netanyahu'nun, gazetenin yayın politikasının Likud'un liderin karşılığında, rakip Israel Hayom gazetesinin rekabet gücüne yönelik yasal düzenlemelerin hükümet tarafından güçlü bir şekilde iddia edildiği iddia ediliyor.

Yargılamanın sonunda suçlu olduğu halde 10 yıl hapis cezasına çarptırılması muhtemel olan Netanyahu, üç ayrı davadaki suçlamalar karşısında masumiyetinde ısrar ediyor ve iddiaları kabul etmiyor.