Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi'nde bulunan ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı "Fatıma ez-Zehra Okulunu" bombaladığını söyledi.

Okulun çevresinde yüzlerce Filistinlinin sığındığı bir cami ve farklı okulların bulunduğunu aktaran tanıklar, bölgede büyük yıkımın meydana geldiğini ifade etti.

Tanıklar, sağlık ve sivil savunma ekiplerinin yaralılara ve hayatını kaybedenlere ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

İsrail ordusunun Derec'de bu sabah bir evi hedef alan saldırısında 10'u çocuk 16 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail askerleri, Batı Şeria'daki baskınlarda en az 18 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim, Ramallah, Nablus, El Halil ve Eriha kentlerinde en az 18 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail askerlerinin, Filistinlilerin evlerine baskın yaptığı, tahrip ettiği ve Filistinlilere kötü muamelede bulunduğu aktarıldı.

Böylece, İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 8 bin 840'a yükseldiği kaydedildi.

İsrail ordusunun, 3 gün süren ve 12 Filistinlinin hayatını kaybettiği Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı saldırısında aralarında yaralı, kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığı ve gözaltına alınanların sayısının doğrulanamadığı belirtildi.

İsrail askerleri Batı Şeria’da 2 Filistinli çocuğu yaraladı

Filistin Kızılayı, İsrail askerlerinin, işgal atındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde iki Filistinli çocuğu yaraladığını bildirdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Kızılay ekiplerinin İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralanan ve yaşları 12 ile 14 olan iki çocuğu hastaneye sevk ettiği belirtildi.

Açıklamada 14 yaşındaki çocuğun bacağından 12 yaşındaki çocuğun ise bacak ve elinden gerçek mermiyle vurulduğu kaydedildi.

Görgü tanıkları, kente baskın düzenleyen İsrail ordusuyla onlarca Filistinli arasında olaylar çıktığını, İsrail askerlerinin Filistinlileri dağıtmak için gerçek ve metal mermi kullandığını söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığına göre İsrail ordusu, 21 Mayıs Salı sabahı başlayan ve 12 Filistinlinin öldürüldüğü, 21 Filistinlinin de yaralandığı baskınların ardından Cenin kentinden ve kampından çekildi.

İsrail ordusunun, 3 gün süren Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı saldırısında aralarında yaralı, kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığı ve gözaltına alınanların sayısının doğrulanamadığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 709 Filistinli öldürüldü, 79 bin 990 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 285’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 634 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 517 Filistinli hayatını kaybetti.