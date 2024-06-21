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Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrailli asker sayısı 312'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 664'e yükseldi.

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İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, askerler, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çatışmalar sırasında havan mermilerinin hedefi oldu.

Ayrıca 3 yedek askerin de ağır yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu ndan yapılan yazılı açıklamada, Alexandroni Tugayı'nda görevli 25 yaşındaki çavuş Omir Smadga ile 27 yaşındaki çavuş Saadia Yaakov Derai'nin Gazze Şeridi 'nin orta kesiminde yaşamını yitirdiği ifade edildi.

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