Ordudan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne her birine onlarca savaş uçağının katıldığı 4 hava saldırısı düzenlendiği ve 800'den fazla noktanın hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Beyt Hanun'da Hamas'a ait noktalar ve bölgenin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nin yanı sıra operasyonların sürdüğü Cebaliye'deki askeri altyapılar ve bir cami gibi Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde bazı noktaların vurulduğu ifade edildi.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 1000 tondan fazla patlayıcı ve füze kullanıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu saldırılarda yüzlerce Filistinlinin öldüğünün tahmin edildiği ve sınırı aşarak yakınlardaki yerleşim birimlerine sızan onlarca Hamas mensubunun yakalandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, 7 Ekim'den bu yana Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin İsrail'e desteğini vurgulayan ABD Merkez Komutanlığı ile "iki kez" görüştüğü, tüm savaş alanlarında hazırlıklar artırılmaya ve kuzey bölgesindeki güçlerin takviyesine devam edildiği ve son günlerde yüz binlerce yedek askerin göreve çağrıldığı kaydedildi.