Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, İsrail savaş uçakları, Reyhan Dağları'na yönelik en az 5 hava saldırısı düzenledi.

Yerel basının geçtiği haberlerde ise İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Sayda kentinin güneyindeki kara yolunda seyir halindeki bir aracı hedef aldığı belirtildi.

NNA'nın araç saldırısına ilişkin geçtiği haberde, saldırı nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Haberde, ölen kişiyle ilgili başka detay paylaşılmadı.

İsrail İHA'sı bir motosikleti hedef aldı

NNA daha sonra geçtiği haberde, İsrail ordusuna ait İHA'nın Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesinde bir motosikletliyi hedef aldığı belirtildi.

Bölgeye ambulansların sevk edildiği belirtilen haberde, saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin ise bilgilendirme yapılmadı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2024'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.