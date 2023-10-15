İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Gallant, ülkeye gelen Schumer ile senatörler Jacklyn Rosen, Mitt Romney, Mark Kelly ve William Cassidy'yi kabul etti.

Amerikalı senatörlere İsrail-Filistin çatışması hakkında bilgi veren Gallant görüşmede, "ABD'nin desteği ve İsrail'in askeri gücünden oluşan kritik birlikteliğin sürdürülmesi" gerektiğini söyledi.

Gallant, senatörlere "kaçırılan sivillerin işkence gördüğünü ve Hamas'ın Filistinlilerin tahliyesini engellediğini" gösterdiğini iddia ettiği görüntüleri izletti.

- Fransa Dışişleri Bakanı Colonna İsrail'de

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkeyi ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile bir araya geldi.

Colonna ve Cohen, Aşkelon'da çocukları kaçırılan İsrailli ailelerle görüştü, rehinelerin kurtarılması için desteklerini yineledi.