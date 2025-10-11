İSTANBUL (AA) - Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki 18'i Türk 94 aktivist, Ürdün'den özel seferle havalanan Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul'a geldi.

Rochard, AA muhabirine, İsrail askerlerinin 7 Ekim'i 8 Ekim'e bağlayan gece filoya ait teknelere operasyon düzenlediğini belirtti.

İsviçreli aktivist, 'Çevremizde büyük bir tekne, birkaç insansız hava aracı (İHA) ve askeri botlar belirdi. Kaptan, tüm ekibi uyandırdı ve dışarı çıkmamızı söyledi. Ardından 5 İsrail askeri tekneye atlayarak 'Artık bitti, eller yukarı!' diye bağırdı.' ifadelerini kullandı.

Rochard, askerlerin üzerlerine silah doğrulttuğunu, kişisel eşyalarına el koyduğunu ve cep telefonlarının şifrelerini zorla istediklerine işaret ederek, 'Bir kadın asker, bana silah doğrultarak telefonumun şifresini sordu. Vermek istemedim ama silahı görünce mecbur kaldım.' dedi.

Yaklaşık 12 saat boyunca teknede gözaltında tutulduklarını belirten Rochard, '(Teknede) Su ve ekmek dışında hiçbir şey verilmedi. Sonra bizi limana götürdüler, yerde sürüklediler, 2 saat kadar diz çöktürdüler. Ellerimiz plastik kelepçeyle bağlı, gözlerimiz kapalıydı.' diye konuştu.

Rochard, İsrail askerleri tarafından Aşdod Limanı'ndan Ketziot Hapishanesi'ne nakledildiklerini, soğuk odalarda uzun süre susuz bırakıldıklarını söyledi.

'Her 2 saatte bir kapılar açılıyor, askerler silah doğrultup 'Uyan' diyordu'

Aktivist Rochard, uluslararası sularda alıkonuldukları süre boyunca çok kez kötü muameleye maruz bırakıldıklarına dikkati çekerek, 'Bize hayvan muamelesi yaptılar, bizi sindirmeye çalıştılar. Her iki saatte bir kapılar açılıyor, askerler silah doğrultup 'Uyan!' diyordu.' ifadelerini kullandı.

İsrailli askerlerin erkek aktivistlere daha sert davrandıklarına işaret eden Rochard, 'Bazı kadınlara göz yaşartıcı gaz sıkıldı. Erkek tutukluların ise dövüldüklerini duyduk. Su içmemize bile izin vermediler, sadece tuvalet suyunu içebildik.' diye konuştu.

Rochard, iki gün süren kötü muamelenin ardından serbest bırakıldıklarını ve Türk Hava Yollarının (THY) kendilerini havalimanında karşılamasından memnun olduklarını dile getirdi.

Hukuksuz tutuldukları süre boyunca yemek ve su ihtiyaçlarını yeterince gideremediklerini belirten Rochard, 'Türk Hava Yolları bize yemek, su ve kıyafet verdi. İlk kez insanca karşılandığımızı hissettik.' dedi.

Muhabir: Nuri Aydın,Sercan İrkin