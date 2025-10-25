ANKARA (AA) - Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verilere yer verildi.

Son 48 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere, 15'i enkazdan çıkartılan 19 cenaze ve 7 yaralının ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, ateşkesin başlamasından bu yana toplam 93 kişinin hayatını kaybettiği, 324 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 464 cansız bedenin çıkarıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 68 bin 519'a yaralıların sayısının 170 bin 382'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in teslim ettiği ve yakınları tarafından kimlikleri tespit edilen 64 Filistinlinin de Gazze'deki İsrail saldırılarında ölenlerin sayısına eklendiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İsrail ordusu Batı Şeria'da 9 Filistinliyi gözaltına aldı

Yerel kaynakların AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin batısındaki Selam Caddesi bölgesinde Bilal el-Kavasimi'nin evine baskın düzenleyerek Kavasimi'yi gözaltına aldı.

Ordu ayrıca El Halil'in güneyindeki El-Burc köyünde Filistinli Atiyye Süleyman et-Telahime'nin evine baskın düzenleyerek evin içindeki eşyaları dağıttı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim'in kuzeyindeki Kaffin kasabasında evlerine baskın düzenlediği Muhammed Eşref Acculi ve Muhammed Vasfi Herşe'yi gözaltına alan ordu ayrıca, Tulkerim'in kuzeyindeki Şuveyke semtine düzenlediği baskın sırasında da Filistinli genç Mazuz Jarun'u evinde gözaltına aldı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinin güneyindeki Anze kasabasına baskın düzenleyerek Muhammed Ahid Sadaka adlı genci evinde gözaltına aldı.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın merkezindeki El-Bireh kentinin El-Belu bölgesinde de Ammar Hıdıri isimli vatandaşın evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı.

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde de İsrail güçlerinin, Selfit'in batısındaki Deyr Ballut kasabasında 3 Filistinliyi evlerine baskın düzenleyerek gözaltına aldığı belirtildi.

Haberde, İsrail güçlerinin kasabada çok sayıda eve baskın düzenleyerek evlerdeki eşyaları dağıttığı ve ardından Muhammed Felah Musa, Kays Adil Abdullah ve İbrahim Remzi Mustafa'yı gözaltına aldığı ifade edildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarında 7 kişi yaralandı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrailli radikal yerleşimci bir grup, Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Deyr Nizam beldesinde zeytin toplayan Filistinli çiftçilere saldırdı.

İsrail güçlerinin korumasındaki İsrailliler, zeytin toplayan Filistinli 3 aileyi sopa ve taşlarla arazilerinden çıkarmaya çalıştı.

İsrailli yerleşimcilerin saldırılarında aralarında kadınların da bulunduğu 7 Filistinli yaralandı.

Saldırgan yerleşimcileri koruyan İsrail güçleri ise Deyr Nizam beldesinin giriş çıkışlarını kapatarak Filistinli bir genci gözaltına aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler zeytin hasadı mevsiminin başladığı ekim ayının başından bu yana zeytin toplayan Filistinlilere karşı 160'tan fazla saldırı düzenledi.

Hamas: Batı Şeria'daki çiftçilere yönelik saldırılar 'örgütlü terör' politikasıdır

Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre Hareketin yöneticilerinden Abdurrahman Şedid, saldırıların 'ilhak ve zorla göç ettirme planının bir parçası' olduğunu belirtti.

Şedid, 'Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde özellikle zeytin hasadı döneminde artan bu vahşi saldırılar, toprağı, insanı ve yaşamın tüm unsurlarını hedef alan sistematik bir terör politikasıdır.' ifadelerini kullandı.

Hamaslı yetkili, bu eylemlerin Gazze'deki soykırımın ardından Filistinlilere yönelik kapsamlı saldırıların bir uzantısı olduğunu, amacın 'yerleşim alanlarını genişletmek, korku yaymak ve halkı topraklarından uzaklaştırmak' olduğunu vurguladı.

Şedid, Filistinlileri köy ve kasabalarında halk komitelerini güçlendirerek topraklarını savunmaya, insan hakları kuruluşlarını da 'İsrailli yerleşimcilerin suçlarını belgeleyip işgalci devleti hesap vermeye zorlamaya' çağırdı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilere ve mülklerine yönelik 7 bin 154 saldırı gerçekleştirdi; bu saldırılarda en az 33 Filistinli hayatını kaybetti, 33 Filistinli bedevi topluluğu yerinden edildi.

Konsey Başkanı Muayyed Şaban, 21 Ekim'de yaptığı açıklamada, saldırılar nedeniyle sezon başından bu yana yaklaşık 795 zeytin ağacının tahrip edildiğini aktarmıştı.

Şaban, bu yılki zeytin sezonunu 'on yılların en zor dönemi' olarak tanımlamış, İsrail'in 'askeri bölge' ilanı politikasının da tarım arazilerini Filistinlilerden kopardığını vurgulamıştı.

Filistin Tarım Bakanlığına göre, zeytin sezonu ülke ekonomisi için hayati önem taşıyor. Binlerce aile geçimini bu sektörden sağlıyor ancak Bakanlığın saha verileri, bu yılki üretimin normal seviyenin yalnızca yüzde 15'i civarında olduğunu ortaya koyuyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere 'sarı hat'ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

