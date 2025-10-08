ANKARA (AA) - Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son verileri paylaştı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 10 ölü ve 61 yaralının ulaştığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 13 bin 588 Filistinlinin öldüğü, 57 bin 800 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 613'e, yaralananların sayısının da 19 bin 164'e çıktığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 67 bin 183'e, yaralıların sayısının 169 bin 841'e yükseldiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.​​​​​​​

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu yaraladı

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Nablus kentinde bulunan Balata Mülteci Kampı'nda yaralanan Filistinli çocuğun hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaralanan Filistinli çocuğun 14 yaşında olduğu kaydedildi.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, Filistinliler baskın düzenleyen İsrail askerlerine taş atarak karşılık verdi.

İsrail ordusu, baskın düzenlediği Balata Mülteci Kampı'ndan saatler sonra çekildiği ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırımla eş zamanlı, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ni iki gün süreyle kapattı

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Yahudi bayramlarını gerekçe göstererek Çarşamba ve Perşembe günleri olmak üzere iki gün boyunca ibadet edenlerin caminin koridorları, avluları ve bölümleri dahil olmak üzere tamamına girişine kapattığı belirtildi.

El Halil Vakıflar Genel Müdürü Emced Kerce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının camiyi Sukot (Çardaklar) Bayramı sebebiyle, kutlamalarını güvence altına almak bahanesiyle kapatma kararına tepki gösterdi.

Kerce, bunu caminin kutsallığına açık bir saldırı ve Müslümanların ibadet yerlerine erişim hakkına yönelik 'provokatif bir ihlal' olarak nitelendirdi.

İsrail ordusu Yahudi bayramlarını gerekçe göstererek El-Halil'in Eski Şehir bölgesindeki Cabir, Selayime ve Vad el-Hasin mahallelerinde iki gündür sokağa çıkma yasağı uyguluyor.

Yahudilerin üç büyük bayramının sonuncusu kabul edilen Sukot (Çardaklar) Bayramı, bu sene 6 Ekim'de başladı ve bir hafta sürecek.

Yahudi inancına göre, Sukot Bayramı, İsrailoğulları'nın çölde geçici barınaklarda yaşayarak dolaştığı kırk yılı temsil ediyor. İbranice 'Suka' kelimesinin çoğulu Sukot, 'çardaklar' anlamına geliyor ve 'geçici barınaklara' gönderme yapmak için kullanılıyor.





Muhabir: Ekip