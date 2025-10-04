STOCKHOLM (AA) - Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan kişiler, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılarını kınayarak, İsveç hükümetinin İsrail'in tutukladığı İsveçli aktivistler için ses çıkarmamasını ikiyüzlülük olarak niteledi.

İsrail'in saldırarak alıkoyduğu Sumud Filosu'ndaki Türk ve yabancı aktivistler İstanbul'da

'Gazze'de çocuklar öldürülüyor', 'Okullar, hastaneler bombalanıyor' ve 'Gıda kıtlığına son verilsin' yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, 'Filistin'e özgürlük' sloganları attı.

Eylemciler, İsveç Dışişleri Bakanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

Eyleme katılan Azerbaycan asıllı İsveçli aktivist Aydın Amir Hashimi, AA muhabirine, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırmasını kınadıklarını söyledi.

Gazze'de çocuklar, kadınlar ve sivillerin öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu dile getiren Hashimi, 'Devam eden bir soykırım olduğunu vurgulamamız gerekiyor ve bu kabul edilemez. İsveç hükümetinin de bu duruma ses çıkarmaması, Filistin'de yaşananların soykırım olduğunu kabul etmemesi bizi derinden üzüyor.' dedi.

Ateşkesin sağlanması gerektiğini kaydeden Hashimi, 'Sivillere yönelik bu katliamın hemen sona ermesi gerekiyor. İnsanların hayatı önemli. Filistin'in devletinin varlığı çok önemli, bu nedenle İsrail'e daha fazla baskı yapılarak, Filistin'in tüm hakları geri alınmalı.' değerlendirmesinde bulundu.





Muhabir: Atila Altuntaş