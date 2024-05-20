Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait hava araçlarının, Humus'ta Lübnan sınırı yakınında bulunan Kusayr ilçesindeki bazı askeri noktaları hedef aldığını iddia etti.
Kusayr'da, Beşşar Esed rejimi ordusu saflarında yer alan Hizbullah üyelerinin yoğun varlık gösterdiği biliniyor.
İsrail ve Suriye yönetiminden saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor
Kaynak: AA