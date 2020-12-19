Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1408
ALTIN
461.101
DOLAR
7.6288
STERLİN
10.2902
EURO
9.3315
Canlı yayın ekipmanı satın alınacaktır
Canlı yayın ekipmanı satın...
Karayollarından arsa satış ihalesi
Karayollarından arsa satış ihalesi
14 adet işyeri kiraya verilecek
14 adet işyeri kiraya...
Hazineye Ait Arsaların Satışı Yapılacak
Hazineye Ait Arsaların Satışı...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde otomobil yandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde otomobilde yangın çıktı. Köprüde denetim yapan polis ekipleri yangını söndürürken, trafik yoğunluğu oluştu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Aralık 2020 Cumartesi 17:50
0 Okunma
15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde otomobil yandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde Melih Şengüler'in kullandığı 35 APF 899 plakalı otomobil seyir halindeyken ön kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü aracını emniyet şeridine çekerek aşağıya inerken, köprüde denetleme yapan polis ekipleri yardıma koştu. Polis, yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Sürücü Melih Şengüler "İlerliyordum, dumanlar çıkmaya başlayınca araçtan indim. Sağ olsun polis arkadaşlar hemen müdahale etti" diye konuştu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde hasar oluştu. Öte yandan olay nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Şehitler KöprüsüOtomobilYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"İnsanlık dışı muamele yaptılar"
"İnsanlık dışı muamele yaptılar"
Fatih'te olta balıkçılarına polis baskını
Fatih'te olta balıkçılarına polis baskını
Bedri Rahmi'nin "İstanbul" mozaiği bakımsızlıktan dökülüyor
Bedri Rahmi'nin "İstanbul" mozaiği bakımsızlıktan dökülüyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans