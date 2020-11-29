Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1329
ALTIN
450.327
DOLAR
7.8115
STERLİN
10.4300
EURO
9.3377
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim
Son Dakika
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
MSB: 4 terörist etkisiz hale...
Şentop'tan, 'Kapalı Maraş' açıklaması
Son Dakika
Şentop'tan, 'Kapalı Maraş' açıklaması
İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu
Son Dakika
İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim

KORONAVİRÜS  salgını ile mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarı ile başladı. Kısıtlamaların başlaması ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde denetim yapıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Kasım 2020 Pazar 08:44
0 Okunma
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim

Dünyayı ve ülkemizi esir almaya devam eden koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 20.00'de başladı. Kısıtlamanın başlaması ile birlikte polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde denetim gerçekleştirdi. Yolu daraltarak tek şeride düşüren ekipler, araçlardaki vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. Herhangi bir izin belgesi veya mazereti olmayanlara ceza kesildi.

Denetimler kısıtlamanın sona ereceği saate kadar devam edecek. Kısıtlamalar Pazar günü saat 10.00'a kadar devam edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsSokakYasakPandemiDenetim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ŞİŞLİ'DE MUCİZE KURTULUŞ
ŞİŞLİ'DE MUCİZE KURTULUŞ
İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu
İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu
YÜREKLERİ AĞIZA GETİREN GÖRÜNTÜLER!
YÜREKLERİ AĞIZA GETİREN GÖRÜNTÜLER!
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans