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469 bin yolcu PCR testi yaptırdı, 4 bin 875 test pozitif çıktı

İstanbul'da iki havalimanında 469 bin yolcu PCR testi yaptırdı, 4 bin 875 test pozitif çıktı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Mart 2021 Salı 14:15
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469 bin yolcu PCR testi yaptırdı, 4 bin 875 test pozitif çıktı

İSTANBULKORONAVİRÜS salgını nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kurulan test merkezlerinde 9 aylık dönemde 469 bin 735 yolcu PCR testi yaptırırken, 4 bin 875 yolcunun testi pozitif çıktı.
 

Salgın nedeniyle Temmuz 2020'de hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kurulan koronavirüs test merkezi ,yolculara hizmet vermeye devam ediyor.  Açıldığı günden bu yana 7/24 yolculara hizmet veren İstanbul Havalimanı'ndaki koronavirüs test merkezinde  9 aylık dönemde  325 bin yolcu PCR testi yaptırırken, 3 bin 400 yolcunun testi ise pozitif çıktı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 144 bin 735 yolcu test yaptırırken, bunların bin 475'i  pozitif çıktı. Söz konusu iki havalimanında toplam 469 bin 735 yolcunun PCR testi yaptırdığı, 4 bin 875 yolcunun ise testinin pozitif çıktığı belirtildi. Testi pozitif çıktığı için uçağa alınmayan yolcular ise havalimanlarında özel bir alanda bekletilip buradan sağlık merkezlerine gönderiliyor.

SONUÇLAR 2 İLA 4 SAAT ARASINDA ÇIKIYOR 

Havalimanlarında kurulan günlük 5 bin test kapasiteye sahip PCR test merkezine gelen yolculardan boğaz ve burundan alınan sürüntüler, yine burada bulunan laboratuarlarda işlenerek sonuçlar 2 ila 4 saat arasında yolcuya bildiriliyor. Yolcular, 250 TL'ye yaptırdıkları bu testlerin sonuçlarını İngilizce ve Türkçe olarak sonuç verme bankosundan alırken, e devlet ve e-nabız sistemleri üzerinden de sonuçlarını öğrenebiliyorlar. Test merkezinde PCR testinin yanı sıra yolcular Antikor ve Antijen testi de yaptırabiliyor.

Son Güncelleme: 30.03.2021 14:27
Anahtar Kelimeler:
IstanbulPozitifKoronavirüsHavalimanı
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