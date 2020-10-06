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7 ayda 43 milyon konuşulma ile rekor kırıldı

Medya takip kurumu Ajans Press, koronavirüs salgını sonrası Mart ayından itibaren pandemi hakkında 43 milyonun üzerinde haber çıkışının tespit edildiğini duyurdu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Ekim 2020 Salı 10:04
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7 ayda 43 milyon konuşulma ile rekor kırıldı

İSTANBUL - Medya takip kurumu Ajans Press, koronavirüsün medya karnesini çıkardı. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü tarih olan 10 Mart’tan bu güne kadar tüm medya verileri üzerinden elde edilen bilgilere göre, Covid-19 tüm zamanların en çok konuşulan başlığı olma özelliğini sürdürüyor. Ajans Press’in dijital arşivinden yapılan araştırmaya göre koronavirüs ile alakalı yazılı basında çıkan haber adedi 1 milyon 452 bin, online mecralarda 40 milyon 214 bin, TV kanallarında ise 1 milyon 883 bin haber yansıması tespit edildi.

Ajans Press’in, gisanddata “COVİD-19 Sistem Bilimi ve Mühendislik Merkezi (CSSE) Küresel Durumları” verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyadaki COVID-19’lu toplam vaka sayısı 35 milyon 415 bin 29 olarak güncellendi. Veriler anlık olarak artarken, şu an Türkiye’deki güncel vaka sayısının 326 bin 46 olduğu belirtildi. Böylelikle Türkiye COVID-19’lu kişi sayısı ile dünyada 19’uncu sırada yer alırken, ilk üçte yer alan ülkeler; 7 milyon 457 bin 403 vakayla ABD, 6 milyon 623 bin 815 vaka ile Hindistan, 4 milyon 927 bin 235 ile de Brezilya olarak sıralandı.

DHA

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Medya Takip Kurumu Ajans PressKoronavirüs SalgınıRekor
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