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Akpolat: Can dostlarımız için çalışmaya devam edeceğiz

Beşiktaş Belediyesi ‘4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’ için sosyal medya hesaplarından bir video paylaştı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da STK’lar ile el ele vererek can dostlarının yaşam kalitesini artırmaya devam edeceklerini söyledi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Ekim 2020 Pazar 12:26
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Akpolat: Can dostlarımız için çalışmaya devam edeceğiz

Beşiktaş Belediyesi, can dostlarının yaşam kalitesini artırmak onlara daha iyi bir yaşam alanı sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu. Sokak Hayvanları Ambulansı MOBİVET ile sokaktaki can dostlarının imdadına 7/24 koştuğunu belirten Beşiktaş Belediyesi STK’larla da işbirliği yaparak bakıma muhtaç hayvanları Ortaköy’de bulunan ‘’Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde’’ uzman veteriner hekimler tarafından tedavi altına aldığını hatırlattı.

PETSHOPLARDA HAYVAN SATIŞININ YASAKLANMASI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ 

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gündeme getirerek belediye meclisinde alınan kararla Beşiktaş ilçe sınırları içerisinde bulunan petshoplarda hayvan satışının yasaklanması için de harekete geçildiği bildirildi. Konuyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yetki belgesi olmayan petshoplara bu çerçevede denetimler yapıldığına dikkat çekildi. Aynı zamanda pandemi döneminde can dostlar için Beşiktaş’ın önemli noktalarına korunaklı mama ve su kapları yerleştirildi. Besleme çalışmaları ve mama dağıtımı yapıldı.

Can dostlarının daha iyi koşullarda beslenmeleri ve korunmaları için çalışmaların sürdürüleceğini belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ‘4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’ sebebiyle kendi sosyal medya hesabından bir video paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Bütün canlıların yaşam hakkı kutsaldır. Biz hayatı ve doğayı bir bütün kabul eden ve o çerçevede yönetsel anlayışımızı inşa eden bir belediye olarak bütün canlılar için çalışmaya devam edeceğiz. Can dostlarımızla hayatı ve sevgimizi paylaşıyoruz. Beşiktaş'ta STK’larımızı da sürece dahil ederek güvenle yaşayacakları alanlar oluşturuyor, iyilikleri için her önlemi alıyoruz. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" tüm hayvansever komşularımıza kutlu olsun.’’

DHA

Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş BelediyesiRıza AkpolatSokakHayvanBeslenmeBarınmaKoruma
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