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AMBARLI'DA DEV OPERASYON

İSTANBUL'da Kolombiya'dan gelen 120 ton gübre yüklü gemiden indirilen 6 konteynerde 258 kilogram kokain ele geçirildi. Uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda "doktor" lakaplı İngiltere uyruklu bir kişinin de bulunduğu toplam 15 kişi gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Ekim 2020 Salı 15:29
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AMBARLI'DA DEV OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Kolombiya'dan yola çıkan bir kuru yük gemisi ile uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı istihbaratını aldı. Hazırlıklarını tamamlayan polis ekipleri 30 Eylül Çarşamba günü Ambarlı limanına ve farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Gemiyle yaklaşık bir ayda getirilip limana bırakılan 6 konteynere yüklü 120 ton gübre çuvalı olduğunu gören ekipler, laboratuvarda çuvallarda yapılan  incelemelerde gübre içerisinde 228 kilogram kokain bulunduğu tespit etti.

"DOKTOR" LAKAPLI İNGİLTERE UYRUKLU KİŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan "doktor" lakaplı İngiltere uyruklu A.M. ile çetenin Türkiye sorumluları olduğu iddia edilen Ş.Z. ve M.D'nin de aralarında bulunduğu  toplam 15 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri İngiltere uyruklu "doktor" lakaplı A.M.'nin gübre ile kokainin birbirinden ayrıştırma işini yaptığı ve İngiltere'de faaliyet gösterdiği söylenen "Happy Monday" isimli bir çeteyle bağlantı olduğunu tespit etti. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen 15 şüpheli buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında İngiliz uyruklu A.M. ile Ş.Z. ve M.D.'nin de bulunduğu 9 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AmbarlıUyuşturucuNarkotikPolisOperasyon
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