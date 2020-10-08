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Aracınız doludan hasar görürse ne yapmalısınız?

Dünyanın önde gelen otomotiv tamir zincirlerinden Auto King Genel Müdürü Engin Atakan, İstanbul’da beklenen dolu yağışı öncesi araç sahiplerini uyardı. Dolu yağışına karşı araçları korumak için battaniye, yorgan gibi önlemlerin işe yaramayacağını ifade eden Atakan, en güvenilir ve kesin çözümün kapalı otoparklar olduğunu söyledi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Ekim 2020 Perşembe 11:36
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Aracınız doludan hasar görürse ne yapmalısınız?

İSTANBULAuto King Genel Müdürü Engin Atakan dolu yağışına araçlarında yakalanan sürücülerin yola devam etmemesi gerektiğini vurgulayarak “Şiddetli dolu yağışlarında araca gelebilecek hasarlardan önce sürücüler kendi güvenliklerini düşünmeli. Aracı uygun bir yere park edip kendi can güvenliği önlemlerini öncelikle almaları gerekir. Dolu yağışında araçtan çıkmak tehlikelidir ancak camların da kırılma ve patlama olasılığına karşı yakın mesafede sığınılacak bir yer varsa oraya sığınılmalıdır. Dolu yağışı uyarısının yapıldığı günlerde aracı kapalı otoparkta bırakmak, mümkünse araçla trafiğe çıkmamak gerekir” uyarılarında bulundu. 


 

ARAÇLARDA DOLU HASARI OLUŞURSA 

Auto King Genel Müdürü Engin Atakan dolu hasarı oluşan araçların sahiplerine de uyarılarda bulundu.Atakan, “Dolu hasarları kasko teminatları içinde bulunmaktadır. Burada en önemli avantaj, dolu hasarları boyasız göçük düzeltme yöntemiyle giderildiği için aracın ikinci el satış değeri düşmemektedir. Dolu hasarı sebebiyle açılan dosyalar tramer kayıtlarında ‘kaza’ olarak değil ‘dolu hasarı’ olarak görülmektedir. Dolayısıyla araçlarında dolu hasarı oluşan sürücüler için en hızlı, ekonomik ve kolay çözüm boyasız göçük düzeltme yöntemidir.” dedi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Auto King Genel Müdürü Engin AtakanIstanbulDoludan Hasar Gören Araçlar
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