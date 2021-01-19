Arnavutköy'de sahipsiz atlar yürekleri burktu

Arnavutköy'de birçok mahallede sokağa terk edilen atlar, mahalle sakinlerinin içini sızlattı. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde vatandaşlar soğuk hava ve kar yağışıyla birlikte aç kalan atlara ot ve yem verdi. Mahalle sakini Fatih Akbaş, atların bu şekilde sokağa terk edilmemesi gerektiğini belirterek, "Buzlanmadan dolayı bir hayvan düştü. Saatlerce yerde kaldı o şekilde. Vicdan azabı çekiyorum ben onları öyle görünce. Buradan hayvan sahiplerine seslenmek istiyorum. Hayvanlarınızı bu şekilde başıboş bırakmayın. Yazın bunları çalıştırıyorlar, kışın bu şekilde sokağa salıyorlar. Havalar güzelleştiği zaman bu sefer tekrar sahiplenecekler. Hep eziyet görüyor bu hayvanlar. Hayvan sahiplerine sesleniyorum; hayvanlarınıza sahip çıkın bu şekilde olmuyor" dedi.