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Arnavutköy'de uyuşturucu baskını

ARNAVUTKÖY'de uyuşturucu imalatı yapılan bir adrese düzenlenen baskında, 18 kilo 900 gram uyuşturucu yapımında kullanılan "yavşan otu" ve 35 litre aseton ele geçirildi. Baskında adreste bulunan 2 kişi gözaltına alındı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:58
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Arnavutköy'de uyuşturucu baskını

Polis ekipleri, dün Arnavutköy ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde bulunan bir adresten uyuşturucu imalatı ve satışı yapıldığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler adrese baskın düzenledi. Ekiplerce, adreste yapılan aramalarda, 18 kilo 900 gram uyuşturucu yapımında kullanılan “yavşan otu", 1 adet hassas terazi, 35 litre aseton, 2 kutu şeffaf poşet ele geçirilirken, adreste bulunan R.K., ve M.A., isimli iki şüpheli gözaltına alındı. R.K., ve M.A., polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArnavutköyUyuşturucuNarkotikPolisOperasyon
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