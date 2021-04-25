Arnavutköy'de yangın: 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'ndaki 4 katlı apartmanın bodrum katında bulunan hırdavat deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı. Mahallelinin içeride çalışan kişilerin olduğunu söylemesi üzerine itfaiye ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yangın sırasında bir kişinin son anda kendini dışarı atarak alevlerin içinde kalmaktan kurtulduğu ortaya çıktı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ARKADAŞLARININ KURTARILMASINI BEKLEDİ



Yangından kurtulan Pakistan uyruklu kişi dışarıda gözyaşları içinde arkadaşlarının kurtarılmasını bekledi. Duman tahliyesi de yapılan depoda 4 Pakistanlı'nın cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiye ekipleri cenazeleri depodan çıkartarak ambulanslarla götürüldü.

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatılırken, son anda kendini dışarı atarak kurtulan kişi hastanede ayakta tedavi edildi. Tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

"4 KİŞİNİN SESİ GELİYORDU. İÇERİ GİREMEDİK. ALEVLER ÇOKTU"



Yangının çıktığını fark eden ve müdahale etmeye çalıştıklarını söyleyen mahalle sakini Gürkan Şahin, "Önce içeriden tek bir arkadaş çıktı. Çıplaktı. Sesini duyduk. Buranın üst tarafında oturuyoruz. Arkadaş çıplaktı bağırıyordu, 'Arkadaşlarım içeride kaldı' diye. Seslendiğimizde zaten içerideki arkadaşların sesi geliyordu. 4 kişinin sesi geliyordu. İçeri giremedik. Alevler çoktu. Sağ taraftan camları kırmaya çalıştık çıkmaları için. Ondan sonra ilk işimiz itfaiyeyi aradık. Elimizden geleni yapmaya çalıştık ama içeriye giremedik. Yangın her tarafı sarmıştı. İçeriye zaten giremiyorduk her şey devrilmişti. İçeriye seslendim 4 kişiye. Tepki verdiler bana. Yabancı uyruklular zaten. 'Kimse var mı panik yapmayın gelecek ambulans' dedim. Onlar da 'Abi, abi, abi' diye bağırıp durdular. 'Gelecekler' dedim. Zaten ambulans itfaiye geldi ama çok içerdelerdi. Biz de giremedik. İçeriye girip müdahale etmeye çalıştık ama olmadı" diye konuştu.

'YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ DEĞİL'

Arnavutköy'de Pakistan uyruklu 4 kişinin cansız bedenine ulaşılan yangın faciasının yaşandığı hırdavat deposunda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Çıkş nedeniyle ilgili kesin bir bilgi yok” dedi.

Merkez Mahallesi'ndeki hırdavat deposunda çıkan yangının ardından bölgeye gelip, incelemelerde bulunan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, yaptığı açıklamada şunları söyledİ:



“Maalesef dört yabancı uyruklu misafirimiz hayatını kaybetti. Şu an soğutma çalışmaları devam eden bir durum var. Yangın söndürüldü içeride ancak bir yandan duman zehirlenmesi diğer yandan da belli vatandaşlarda yanıklar var. Buna bağlı olarak ölüm gerçekleşmiş. Çıkış nedeni ile ilgili kesin bir bilgi yok. Ancak yangının söndürüldüğünü biliyoruz. Oradaki itfaiyeci arkadaşlardan aldığımız bilgiye göre, ilk önce dışarı bir kişi çıkıyor yaralı olarak. Daha sonra itfaiye geldiğinde müdahale etmek suretiyle diğerlerini buluyor ama maalesef ölü olarak buluyor. İçeride yatan varmış. Arkadaşlarımız içeride yatıyor olabilirler. Acaba vardiya usulü çalışmadan kaynaklı bir şey midir yoksa yatakhane olarak kullanılan bir yer midir bunlar ancak tespitlerden sonra belli olacak. İçeride ulaşılması gereken bir kişi kalmamıştır.”