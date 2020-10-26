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Ataşehir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını

ATAŞEHİR'de  polisin bir eğlence merkezine yaptığı baskında, aralarında kadınların da bulunduğu 49 kişiye, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle idari ve para cezası uygulandı. İş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Ekim 2020 Pazartesi 09:41
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Ataşehir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kayışdağı Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanına baskın yaptı. 06.00 sıralarında ekipler, kapalı olması gereken adreste bulunan kişilere sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyl cezai işlem uygulandı. Mekanda bulunanlar işlem için mekandan çıkarılarak polis merkezine götürüldü. Bazı vatandaşların yüzlerini gizlemeye çalıştıkları görüldü. Mekandan çıkarılan bir kişi "Oto tamircisiyim. Arabayı getirdim onu teslim ettiğim sırada polis arkadaşlar geldi" diye konuştu. İşlem yapılan başka bir kişi ise "Müzisyenim. Müzisyenler 5 aydır işsiz" diye konuştu. Maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayan 49 kişiye 3 bin 180'er TL para cezası kesildi. İş yeri sahibinin gazetecilere "30 tane garsonum işsiz kaldı. Kaç aydır iş yapamıyoruz" diyerek kendisini savunması ise ilginç anlara sahne oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AtaşehirEğlencePolisBaskınKoronavirüsPandemi
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