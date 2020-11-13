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Ataşehir'de semt pazarında maske ve sigara denetimi

İÇİŞLERİ  Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen genelge ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı. Ataşehir’de bir semt pazarında maske ve sigara denetimi yapan ekipler, hem uyarılarda bulundu hem de sigara içenlere ceza kesti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Kasım 2020 Cuma 09:52
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Ataşehir'de semt pazarında maske ve sigara denetimi

Koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara yasağı başladı. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir semt pazarında maske ve sigara denetimi yaptı. Ekipler pazarda yaptığı denetimde maske, sosyal mesafe ve belirli alanlarda getirilen sigara içme yasağı ile ilgili uyarılarda bulundu..Vatandaşların büyük bir çoğunluğu kurallara uyarken, kimilerinin yasak alanlarda sigara içtiği ve maske takmadığı görüldü. Ekipler, kurallara uymayan vatandaşları tek tek durdurarak cezai işlem uyguladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AtaşehirPazarDenetimKoronavirüsMaskeSigaraPandemi
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