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Ataşehir'deki sebze ve meyve halinde koronavirüs denetimi

ATAŞEHİR'de bulunan sebze meyve halinde yapılan denetimler kapsamında maskesiz çalışan 23 kişiye cezai işlem uygulandı. Toplam 20 bin 700 lira ceza kesildi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Mayıs 2021 Cumartesi 09:26
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Ataşehir'deki sebze ve meyve halinde koronavirüs denetimi

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ve bekçiler, pazar yerleri ve marketlerin ardından Ataşehir Sebze ve Meyve Hali'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve izin belgesi denetimi yaptı. Yapılan denetimlere tedbir amaçlı Çevik Kuvvet Ekipleri çağrıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin, saat 22.00'de başlayan denetimlerinde, hal içinde ve dışında meyve sebze kasalarına temas eden çalışanların bazılarının maskesiz olduğu görüldü. Denetim sonunda 23 kişiye 900'er liradan toplam 20 bin 700 lira cezai işlem uygularken, hal önünde bulunan trafik ekipleri 2 araca 494 lira para cezası kesildi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
AtaşehirSebzeMeyveHalDenetim
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